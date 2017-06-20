Женщине отрезали руки, чтобы продать колдунам

Танзанийка Мариам учится ткать без рук, которые ей отрубили бандиты.
Мариам - альбинос. Такие люди до сих пор ощущают на себе влияние древних местных суеверий.
Бандиты отрезали женщине руки, чтобы продать их колдунам.
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Танзанийка Мариам учится ткать без рук, которые ей отрубили бандиты.
Мариам - альбинос. Такие люди до сих пор ощущают на себе влияние древних местных суеверий.
Бандиты отрезали женщине руки, чтобы продать их колдунам.