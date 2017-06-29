95-річний німецький ас політав на винищувачі противника

Хуго Брох служив в німецьких Люфтваффе під час Другої світової війни і здійснив 324 вильоти на винищувачі "Мессершмітт".

Але бойовий пілот все життя мріяв політати також і на легендарному британському винищувачі "Спітфайр".

У 95 років Хуго нарешті зміг здійснити свою мрію. При цьому він відмовився сам пілотувати вінтажний літак і сів у пасажирське крісло.

Спітфайри вступили в повітряні бої з мессершміттами влітку 1940 року, коли Королівські військово-повітряні сили Британії прикривали відхід своїх військ з Дюнкерка.