Поранений на Скнилові: "Це сталося миттєво"

Львів'янин Павло Мазуренко згадує один з найстрашніших днів свого життя - катастрофу під час авіашоу на аеродромі Скнилів, в якій він втратив товариша, а сам отримав серйозні травми.

27 липня виповнюється 15 років з дня Скнилівської трагедії у Львові. Це найбільша за кількістю жертв аварія під час авіашоу.

Після того, як винищувач Су-27, який виконував фігуру вищого пілотажу, врізався в натовп глядачів, загинуло 77 людей, в тому числі 28 дітей.

Винними у трагедії визнали ряд військових, включно з двома пілотами, яким вдалося катапультуватися за мить до зіткнення із землею.

Відео кореспондента ВВС Олега Карп'яка.