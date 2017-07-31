Выборы в Венесуэле: протесты и столкновения

Выборы в конституционную ассамблею в Венесуэле прошли на фоне протестов и столкновений.
По официальным данным, явка составила 41,5%, однако оппозиция, которая бойкотировала голосование, ставит это под сомнение.
Президент Николас Мадуро заявляет, что только через ассамблею можно восстановить мир после месяцев протестов.
Оппозиция же говорит, что выборы в ассамблею - это попытка президента Николаса Мадуро захватить власть в стране.
Помимо призывов к дальнейшим протестам в понедельник, оппозиция призывает к массовым демонстрациям в Каракасе в среду, когда ассамблея соберется впервые.
Новая Конституционная ассамблея будет иметь полномочия переписать конституцию.
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