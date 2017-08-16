Новий британський авіаносець зустріли у Портсмуті

Тисячі людей спостерігали з берега за тим, як до місця свого базування у Портсмуті прибуває новий авіаносець Queen Elizabeth.

Пряму трансляцію з місця вели британські телеканали.

Авіаносець Queen Elizabeth водотоннажністю 65 тисяч тонн зможе приймати на борт до 40 сучасних літаків. Витрати на будівництво були понад 3 мільярди фунтів.

Корабель проходить випробування, які триватимуть до 2023 року.

Авіаносець розрахований на 50 років служби у складі ВМС.

Велика Британія будує ще один корабель цієї серії під назвою Prince of Wales.

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