Новий британський авіаносець зустріли у Портсмуті

Тисячі людей спостерігали з берега за тим, як до місця свого базування у Портсмуті прибуває новий авіаносець Queen Elizabeth.
Пряму трансляцію з місця вели британські телеканали.
Авіаносець Queen Elizabeth водотоннажністю 65 тисяч тонн зможе приймати на борт до 40 сучасних літаків. Витрати на будівництво були понад 3 мільярди фунтів.
Корабель проходить випробування, які триватимуть до 2023 року.
Авіаносець розрахований на 50 років служби у складі ВМС.
Велика Британія будує ще один корабель цієї серії під назвою Prince of Wales.
Відео не супроводжується коментарем.