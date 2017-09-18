Якою буде 13-та Книга року ВВС?

На осінь у редакції ВВС Україна завжди чекають із нетерпінням, адже саме тоді наш офіс переповнюється новими книжками, а на кухні за кавою жваво обговорюються літературні новинки.

Це означає, що розпочався наш щорічний книжковий конкурс Книга року ВВС.

Про її старт ми традиційно оголосили у Львові на форумі видавців.

Як за попередні роки змінилася Книга року, і як вона змінила українську літературу? І якою буде 13-а Книга року ВВС?

Про це - у репортажі Марти Шокало та Анастасії Грібанової.

Більше про старт цьогорічного конкурсу читайте тут.