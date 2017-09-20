Трамп попередив "людину-ракету" про згубні наслідки

20 вересня 2017

У своїй промові з трибуни Генеральної асамблеї ООН Президент Дональд Трамп пообіцяв знищити Північну Корею, якщо та буде представляти загрозу для США.

"Якщо США доведеться захищати себе або своїх союзників, у нас не буде іншого вибору, окрім як повністю знищити Північну Корею. Людина-ракета почала самовбивчу місію", - сказав Дональд Трамп.