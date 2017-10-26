Телеканал "Еспресо" опублікував відео вибуху
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Телеканал Еспресо опублікував відео вибуху

  • 26 жовтня 2017

На телеканалі "Еспресо" кажуть, що це - відео з камери спостереження, яка розташована на їхній будівлі.

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