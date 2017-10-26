На телеканалі "Еспресо" кажуть, що це - відео з камери спостереження, яка розташована на їхній будівлі.
Телеканал Еспресо опублікував відео вибуху
- 26 жовтня 2017
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