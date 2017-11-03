Пустите в туалет! Немецкий рецепт доступных туалетов

Нехватку общественных туалетов Бремен решил введением схемы "хороший туалет".

Согласно ей, городские бары, рестораны и кафе получают ежемесячную компенсацию от 50 до 100 евро в обмен на разрешение всем желающим пользоваться их туалетами.

К добровольной программе присоединились около сотни заведений, и за первый год ее работы расходы из городского бюджета на обслуживание туалетов сократились с 1 млн евро до 450 тысяч евро в год.