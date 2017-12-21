Як в Ужгороді біля ялинки святкували "миколайчики"

В Ужгороді під час традиційного параду "миколайчиків" на новорічній ялинці засвітили святкові ліхтарики.
Відео Зоряни Попович.
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В Ужгороді під час традиційного параду "миколайчиків" на новорічній ялинці засвітили святкові ліхтарики.
Відео Зоряни Попович.