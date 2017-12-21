В Ужгороді біля ялинки зібралися "миколайчики"
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Як в Ужгороді біля ялинки святкували "миколайчики"

  • 21 грудня 2017

В Ужгороді під час традиційного параду "миколайчиків" на новорічній ялинці засвітили святкові ліхтарики.

Відео Зоряни Попович.

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