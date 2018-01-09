Чи занижує ВВС платню жінкам?

Керрі Грейсі працювала на ВВС впродовж трьох десятиліть, останні чотири роки - редактором у Пекіні.

Журналістка вирішила звільнитися, коли довідалася, що її колеги-чоловіки, які виконували таку саму роботу, заробляли набагато більше. Грейсі звинувачує корпорацію у дискримінації жінок у питанні зарплати.

Однак ВВС заявляє про відсутність системної дискримінації жінок.

Такої ж думки дійшов і аудит під керівництвом судді.

Та журналістку підтримало багато колег.

Після оголошення Грейсі про звільнення, британський уряд закликав ВВС вирішити проблему нерівності оплати праці її журналістів і журналісток.

А генерального директора ВВС Тоні Холла попросили виступити у комітеті британського парламенту для обговорення гендерної нерівності зарплат.