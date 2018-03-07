"Мамо, він мене вб'є!": куди втекти від домашнього насильства?

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"Мамо, він мене вб'є!": куди втекти від домашнього насильства?

7 березня 2018

"Він бив якісно, не лишаючи синців, наприклад по нирках...", - так згадує своє життя із чоловіком Тетяна (ім'я змінене).

Вона - одна з мешканок кризового центру "Дім Мама" під Вінницею, де разом із дітьми живуть жінки, які втекли від жорстокості у родині.

Центр утримується на власні кошти його засновниці Ольги Череватової й на пожертви усіх небайдужих.

Таких закладів в Україні на державному рівні поки що немає - вони переважно утримуються волонтерами та благодійними організаціями.

Це має змінити новий закон про криміналізацію домашнього насильства, який Петро Порошенко підписав ще у січні.

Згідно із ним, в Україні мають створити центри тимчасового перебування для жінок, які стали жертвами насильства у сім'ї.

За даними Фонду народонаселення ООН, щодня від жорстокості в сім’ї страждає 5000 українок. Це – близько 2 млн жінок на рік.

Наші кореспонденти побували у кризовому центрі "Дім Мама" та записали історії його мешканок.