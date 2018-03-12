Авіакатастрофа в Непалі - кадри з місця

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Авіакатастрофа в Непалі - кадри з місця

12 березня 2018

Під час посадки в аеропорту Катманду розбився пасажирський літак.

У поліції ВВС повідомили, що щонайменше 40 людей загинули.

Загалом на борту перебувала 71 людина.

Дехто із тих, що вижили, - у критичному стані.

У скелястій місцевості Непалу нерідко трапляються авіакатастрофи. У 2016 році літак врізався у гору - загинули 23 людини.