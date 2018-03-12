Авіакатастрофа в Непалі - кадри з місця
Авіакатастрофа в Непалі - кадри з місця
Під час посадки в аеропорту Катманду розбився пасажирський літак.
У поліції ВВС повідомили, що щонайменше 40 людей загинули.
Загалом на борту перебувала 71 людина.
Дехто із тих, що вижили, - у критичному стані.
У скелястій місцевості Непалу нерідко трапляються авіакатастрофи. У 2016 році літак врізався у гору - загинули 23 людини.
У 1992 році літак авіакомпанії Thai Airways, що вилетів із Бангкока, розбився при посадці в аеропорту Трибхуван. Усі пасажири загинули.