"Хочу, щоб мої діти були в Україні"

Чоловік пані Алли з села Великі Калитинці під Хмельницьким їздить на заробітки вже протягом 15 років.

"Я знаю, як жінці бути без чоловіка, дітям - без батька", - розповідає пані Алла.

Таких сімей у їхньому селі дуже багато - ледь не в кожному дворі хтось виїхав працювати за кордон.

Невдовзі працювати до Польщі має їхати і син жінки - заробити на квартиру.

Пані Алла дуже хоче, аби вся її сім'я була в Україні, але каже, що зараз в Україні немає перспектив для молоді.

Більше у нашому спецпроекті "За довгим злотим: як біда України рятує економіку Польщі".