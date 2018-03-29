"Я пережив Голодомор, концтабір і дві війни"

Коли почався Голодомор, йому було шість. Другу світову він зустрів у 15, а вже у 17 його відправили на примусові роботи до Німеччини, де був концтабір, побої і знову голод.

Українець Микола Онищенко за своє життя пережив майже усі трагедії ХХ століття. У 89 років він став переселенцем, тікаючи від боїв у своєму рідному Луганську.

Зараз йому 93, він малює, пише вірші і називає себе щасливою людиною, яка живе повним життям.

Над матеріалом працювали Діана Куришко, Оксана Піддубна, Денис Корольов, Альбій Шудря.