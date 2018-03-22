Гранатомети з Дніпра: як із Савченко зняли недоторканність

Генпрокурор Юрій Луценко у четвер представив у парламенті підозру проти Надії Савченко.

За версією слідства, Надія Савченко у змові з Володимиром Рубаном та керівником "ДНР" Олександром Захарченком планували перевезти через лінію розмежування зброю, обстріляти урядовий квартал Києва, знищити президента, а також розстріляти депутатів парламенту зсередини.

Депутатам показали відео, на якому Надія Савченко обговорює атаку на владу і парламент.

Сама вона заперечує намір здійснити терористичний акт та вбити керівництво країни.

Ми зібрали найяскравіші заяви генпрокурора Луценка та Надії Савченко у парламенті.