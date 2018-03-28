"Немає сенсу жити" - чоловік, у якого в пожежі загинула вся родина

"Мені втрачати нічого. Немає сенсу в житті більше", - так починає свою розповідь Ігор Востряков. У неділю його сім'я - сестра, дружина і троє маленьких дітей загинули в пожежі в Кемерові.

Пізніше він вийшов до міської адміністрації - разом із сотнями інших жителів Кемерова. Там йому дорікнули, ніби чоловік хоче "попіаритися" на темі пожежі.

Ігор Востряков розповів Російській службі Бі-бі-сі про те, як гинула його сім'я. В останній телефонній розмові дружина Олена сказала: "Ми замкнені, Ігоре. Я тебе люблю". Криків дітей Ігор тоді вже не чув.