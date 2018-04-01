Російські дипломати покидають Вашингтон

Вислані російські дипломати залишили своє посольство у Вашингтоні, аби вилетіти додому.
Два літаки мали забрати їх із міжнародного аеропорту Даллеса у Вашингтоні.
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Дипломатів попросили залишити США як частину міжнародної реакції на справу про отруєння у Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, у чому звинувачують Росію.