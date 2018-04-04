Оцифрувати ями: в Запоріжжі випробували безпілотний Lanos

IT-компанія Infocom із Запоріжжя тестує безпілотну модифікацію ЗАЗ Lanos.

Безпілотник поки що випробовують на полігоні.

Щоб користуватися ним на дорогах міста, потрібно змінити закони і навчити автомобіль правильно реагувати на брак розмітки, ями та інші перешкоди.

Критичні настрої щодо безпілотних автомобілів посилилися після двох фатальних випадків, що сталися в США в березні.

В Арізоні безпілотник Uber на смерть збив жінку-пішохода, яка в темряві переходила дорогу.

А в Каліфорнії в аварії загинув водій електрокара Tesla, який на момент зіткнення з бетонним роздільником на шосе працював в режимі автопілота.