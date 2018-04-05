Оцифровать ямы: в Запорожье испытали беспилотный Lanos

IT-компания из Запорожья проводит испытания беспилотной модификации автомобиля ЗАЗ Lanos.

Ланосы, которые до недавнего времени выпускал Запорожский автомобилестроительный завод, считаются в Украине одной из самых популярных и доступных марок.

Беспилотник пока что тестируют на полигоне. Чтобы пользоваться им на дорогах города, нужно изменить законы и обучить автомобиль правильно реагировать на отсутствие разметки, ямы и другие препятствия.

Критические настроения по отношению к беспилотным автомобилям усилились после двух фатальных случаев, произошедших в США в марте.

В Аризоне беспилотник Uber насмерть сбил женщину, которая в темноте переходила дорогу.

В Калифорнии в аварии погиб водитель электрокара Tesla, который на момент столкновения с бетонным разделителем шоссе работал в режиме автопилота.

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