Як у церкві під Києвом опинився музей космосу

У Переяславі, за 100 км від Києва, вже майже 40 років працює незвичайний Музей космосу, розташований в приміщенні дерев'яної церкви XIX століття.

За словами директора музею, так за радянських часів адміністрація заповідника, на території якого розташований музей, хотіла зберегти старовинний храм. З іншого боку, це була данина тогочасній ідеології.

Нині церква продовжує працювати як музей. Всередині можна побачити макети радянських місяцеходів, супутників, частини ракет, а також скафандри перших космонавтів і їжу, розроблену для умов невагомості.