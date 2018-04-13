Грозит ли миру Третья мировая война?

Конфликт в Сирии продолжает накаляться. США, Франция и Великобритания подозревают режим Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения и собираются нанести ракетные удары по Сирии.

В ответ Россия заявила, что будет сбивать любые ракеты, направленные на силы Башара Асада, а сам президент Сирии отрицает все обвинения.

Стоит ли ждать новой мировой войны, что может стать триггером для глобального конфликта и есть ли мирный выход из сложившейся ситуации? ВВС задала эти вопросы шести экспертам по международной политике.

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