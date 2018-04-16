Кем из известных людей больше всего восхищаются в мире

По результатам опроса компании YouGov, в 2018 году Анджелина Джоли и Билл Гейтс возглавили список людей, которые вызывают наибольшее восхищение в мире.

В рейтинг вошли политики, актеры, ведущие телепрограмм, спортсмены.

Голосование проходило в разных странах.

Президента Путина россияне поставили на первое место, но в мире - он шестой в списке.

На четвертом месте - руководители государств королева Елизавета II и китайский президент Си Цзиньпин.

А вот Барак и Мишель Обама - на втором месте в списках самых популярных мужчин и женщин соответственно.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram