Кем из известных людей больше всего восхищаются в мире

По результатам опроса компании YouGov, в 2018 году Анджелина Джоли и Билл Гейтс возглавили список людей, которые вызывают наибольшее восхищение в мире.
В рейтинг вошли политики, актеры, ведущие телепрограмм, спортсмены.
Голосование проходило в разных странах.
Президента Путина россияне поставили на первое место, но в мире - он шестой в списке.
На четвертом месте - руководители государств королева Елизавета II и китайский президент Си Цзиньпин.
А вот Барак и Мишель Обама - на втором месте в списках самых популярных мужчин и женщин соответственно.