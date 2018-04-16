Ким із відомих людей найбільше захоплюються у світі

За результатами опитування компанії YouGov, у 2018 році Анджеліна Джолі та Білл Гейтс очолили список людей, які викликають найбільше захоплення в світі.
До рейтингу увійшли політики, актори, ведучі телепрограм, спортсмени.
Голосування відбувалося в різних країнах.
Президента Путіна росіяни поставили на перше місце, але у світі - він шостий у списку.
На четвертому місці - керівники держав королева Єлизавета II і китайський президент Сі Цзіньпін.
А от Барак та Мішель Обами - на другому місці у списках найпопулярніших чоловіків і жінок відповідно.