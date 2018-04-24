Полторак: АТО закінчиться 30 квітня

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що наприкінці квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.

В інтерв'ю BBC News Україна він заявив, що міністерство вже підготувало "органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях".

Новою операцією керуватиме командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, який управлятиме підготовкою і керівництвом всіх сил оборони - не тільки ЗСУ, а й СБУ, поліції, Нацгвардії, прикордонників.