"Панорама": справа Труханова і "брудні" гроші в Британії

У розслідуванні програми ВВС "Панорама" ідеться про українців, які за допомогою компаній у британських офшорах могли відмити мільйони фунтів.
Як з'ясували журналісти, гроші могли відмивати через купівлю розкішної нерухомості у серці Лондона.
Серед фігурантів розслідування є мер Одеси Геннадій Труханов.
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Мільярди "брудних" доларів, таким чином, щорічно проходять через Британію. І самих британців це дуже непокоїть.
Матеріал Енді Веріті.