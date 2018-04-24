"Панорама": справа Труханова і "брудні" гроші в Британії

У розслідуванні програми ВВС "Панорама" ідеться про українців, які за допомогою компаній у британських офшорах могли відмити мільйони фунтів.

Як з'ясували журналісти, гроші могли відмивати через купівлю розкішної нерухомості у серці Лондона.

Серед фігурантів розслідування є мер Одеси Геннадій Труханов.

Мільярди "брудних" доларів, таким чином, щорічно проходять через Британію. І самих британців це дуже непокоїть.

Матеріал Енді Веріті.