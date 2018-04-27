З Криму до “Ісламської держави”: історія уродженки Сімферополя

Навесні 2014 року Рушена Тахіржанова закохалася у хлопця на ім'я Мансур і втекла до нього з Сімферополя.

Спершу пара мешкала в Туреччині, а згодом потрапила на підконтрольну “Ісламській державі” територію.

Чоловік Рушени був бойовиком “ІД”.

Після його загибелі та відступу ісламістів жінка разом з малим сином потрапили в полон до загону, який боровся з "ІД". Там вона жила в одному приміщенні з сотнею жінок і дітей.

Зараз Рушена - в тюрмі в Іраку, чекає на суд. Їй інкримінують незаконний перетин кордону і тероризм.

Мати й сестра жінки переїхали з Криму до Москви і мають російські паспорти.

У розмові з BBC речниця МЗС Мар’яна Беца повідомила, що відомство не володіє інформацією про можливе перебування уродженок Криму в “ІД” і не відслідковує такі випадки, адже не може діяти в анексованому Криму.

У березні 2014 року Росія незаконно анексувала Крим. Україна й міжнародна спільнота не визнають Крим російською територією.