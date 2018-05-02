Мітинги в Єревані: прихильники Пашиняна обурені

Парламент Вірменії проголосував проти кандидата на посаду прем'єр-міністра від опозиції Нікола Пашиняна.

Його кандидатуру підтримали 45 депутатів, проти - 55.

Депутати правлячої Республіканської партії мають більшість в парламенті і виступили проти Пашиняна.

Після голосування він вийшов до прихильників і закликав розпочати масовий страйк, а також заблокувати дороги й аеропорт Єревана.

Із середини квітня у Вірменії спалахнули протести проти призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра.

23 квітня Саргсян подав у відставку, але вуличні акції проти правлячої Республіканської партії тривають.