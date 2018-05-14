Десятки палестинців загинули від ізраїльських куль у секторі Гази

Цей день став найкривавішим в палестинській історії від часів війни 2014 року.
Палестинські демонстранти протестували проти перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.
Під час заворушень на кордоні з Сектором Гази ізраїльська поліція застрелила понад півсотні палестинців, серед загиблих - восьмеро дітей.
Рішення про перенесення посольства раніше ухвалив Дональд Трамп.
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Ера американського нейтралітету щодо питання Єрусалима добігла кінця - тепер США визнає Єрусалим столицею Ізраїля. На відміну від ЄС.
Для палестинців Східний Єрусалим, нині окупований Ізраїлем, - це мрія про майбутню власну столицю.