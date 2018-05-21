"Весільна столиця" України, звідки "експортують щастя"

Пошиті в Чернівцях та навколишніх селах весільні сукні можна придбати сьогодні по всьому світу. Географія їхніх подорожей охоплює всі континенти, крім Антарктиди.

У списку імпортерів не лише країни-сусіди та ЄС, але й більш далекі ПАР, Австралія, Японія.

Більш яскраві, прикрашені бісером та камінням Swarovski сукні шиють для покупців з Азії; більш стримані, силуетні - для європейських споживачів.

Оптимальне співвідношення ціни та якості, художній дизайн та тонка ручна робота - ось, що приваблює іноземних наречених в українському весільному вбранні.

А починалася ця історія 50 років тому з того, що в буковинському селі Волока почали виробляти весільні букети на продаж...

Відео Діани Куришко та Жанни Безп'ятчук.