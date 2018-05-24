"Можу відламати батарею": як тренуються найстарші черлідерки України

У спортзалі харківського університету ім. Каразіна на всю лунає Zombie у виконанні Cranberries.
Ритмічні рухи, стрибки та веселий сміх - тут тренується місцева команда черлідерок Nice Ladies.
І свою назву цей колектив виправдовує.
Усім його учасницям не бракує елегантності й усім "трошки за".
Вони вже здобули звання найстаршої черлідинг-команди України.
Вік танцівниць – від 41 до 71 року, але завзятості та енергії їм аж ніяк не бракує.
"Це вже навіть не друга, а третя молодість", - зізнаються учасниці денс-колективу.
Як це – бути черлідеркою, коли студентські роки вже у минулому?
Матеріал Анастасії Грібанової та позаштатного кореспондента BBC News Україна Олени Павленко.