"Можу відламати батарею": як тренуються найстарші черлідерки України

У спортзалі харківського університету ім. Каразіна на всю лунає Zombie у виконанні Cranberries.

Ритмічні рухи, стрибки та веселий сміх - тут тренується місцева команда черлідерок Nice Ladies.

І свою назву цей колектив виправдовує.

Усім його учасницям не бракує елегантності й усім "трошки за".

Вони вже здобули звання найстаршої черлідинг-команди України.

Вік танцівниць – від 41 до 71 року, але завзятості та енергії їм аж ніяк не бракує.

"Це вже навіть не друга, а третя молодість", - зізнаються учасниці денс-колективу.

Як це – бути черлідеркою, коли студентські роки вже у минулому?

Матеріал Анастасії Грібанової та позаштатного кореспондента BBC News Україна Олени Павленко.