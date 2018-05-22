Як "Олімпійський" готується до великого футболу

Стадіон "Олімпійський" у Києві передали під керівництво УЄФА для проведення там фіналу Ліги Чемпіонів.

26 травня там відбудеться матч між англійським "Ліверпулем" та іспанським "Реалом".

Зі свого боку українська сторона заявляє, що зробила все можливе, аби футбольний матч відбувся на найвищому рівні. На стадіоні провели капітальний ремонт за понад 100 мільйонів гривень.

Висоту трави на полі, температуру води в душових для футболістів та спритність камер спостерження перевіряв кореспондент ВВС News Україна Роман Сухан.