"Фантастична мішанина" – данський архітектор про Київ

Багато кіосків, "бомбардування рекламою" і гарна атмосфера - данський архітектор Йен Ґейл прогулявся Києвом із журналістами ВВС News Україна і поділився своїми враженнями.

Завдяки йому змінювали свій вигляд Копенгаген, Мельбурн і Лондон.

У Києві Йен Ґейл читав лекцію на архітектурному фестивалі CANactions і побував на Лук'янівці та Подолі.

У першу чергу архітектор порадив очистити простір від "жахливої" реклами, зробити велосипедні доріжки і зберегти фермерські ринки.

Матеріал Діани Куришко і Альбія Шудрі.