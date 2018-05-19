Перші кадри Меган Маркл у весільній сукні

Меган Маркл у супроводі свої матері Дорії Редлан вихала зі свого готелю на весілля із принцом Гаррі.
Журналістам вдалося відзняти перші кадри королівської нареченої у весільній сукні.
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Меган Маркл у супроводі свої матері Дорії Редлан вихала зі свого готелю на весілля із принцом Гаррі.
Журналістам вдалося відзняти перші кадри королівської нареченої у весільній сукні.