Ядерний бургер: які апетити у Трампа і Кіма?

Якщо президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин все ж зустрінуться для переговорів, вони говоритимуть про ядерний арсенал.

Північна Корея хоче гарантій безпеки в обмін на згортання своєї ядерної програми.

У свою чергу США наполягає, щоб Північна Корея не мала можливості приховати щось із своїх ядерних розробок від міжнародних інспекторів.

Перша в історії зустріч американського президента з лідером Північної Кореї може відбутися у Сінгапурі.

Це відео коротко пояснює цілі кожної із сторін. То хто ж "відкусить" більше?