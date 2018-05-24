Плата за зустріч Порошенка з Трампом - розслідування ВВС

Особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен таємно отримав щонайменше 400 тисяч доларів за організацію переговорів президента України Порошенка із Трампом, повідомили джерела ВВС у Києві.

Платіж організували посередники, що діяли від імені Петра Порошенка, повідомили ці джерела. При цьому Коен не був зареєстрований у США як особа, що представляє інтереси України, як того вимагає американський закон.

Зустріч двох лідерів пройшла у Білому домі у червні минулого року.

У адміністрації Порошенка ці твердження назвали фейком: "Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, ніби зустріч президентів України і США була організована за гроші. Українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований винятково офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України у США. Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії з дискредитації українсько-американських взаємин, а також персональною атакою на президентів України та США”.

Пропонуємо фрагмент телепрограми ВВС News Україна з матеріалом кореспондента ВВС Пола Вуда (для перегляду відео необхідно увімкнути звук).