Екскурсовод, поліцейський, мер: як Кличко Києвом гуляв

Напередодні фіналу футбольної Ліги Чемпіонів-2018, що незабаром відбудеться у Києві, ми зустрілися з мером Києва Віталієм Кличком та розпитали його про те, як місто готується приймати спортивне свято.

Міський голова провів знімальну групу ВВС News Україна популярними серед киян маршрутами та розповів, як боротиметься із забудовою історичного центру й запаркованістю вулиць, чому подорожчає проїзд та що із арехологічними розкопками на Поштовій площі.

Над матеріалом працювали: Альбій Шудря, Анастасія Грібанова та Олександр Шпігунов.