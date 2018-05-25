Реакція Києва та Вашингтона на розслідування ВВС

Розслідування ВВС про те, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен таємно отримав щонайменше 400 тисяч доларів за організацію переговорів президента України Петра Порошенка із Трампом викликало гучний політичний скандал.

Практично всі фігуранти скандалу, які нібито брали участь у цих домовленостях, вже відреагували та заперечують викладену у розслідуванні інформацію.

Сам автор розслідування журналіст Пол Вуд розповів про деталі розслідування, а кореспонденти ВВС у Києві та Вашингтоні розповіли про реакцію політиків в обох столицях.