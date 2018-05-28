"Чоловік-павук" з Малі врятував дитину в Парижі

Мігрант з Малі став справжнім героєм у Франції, після того як без страховки заліз на фасад будинку в Парижі, щоб врятувати дитину.

Мамуду Гассамі знадобилося менше ніж хвилина на те, щоб видертися на четвертий поверх будівлі, підтягуючись з одного балкона на інший, і перехопити чотирирічного хлопчика з рук чоловіка, який намагався утримати дитину від падіння. Чоловік тримав дитину, перехилившись через балконну перегородку з сусідньої квартири.

Президент Еммануель Макрон запросив 22-річного Гассама в понеділок відвідати Єлисейський палац, щоб особисто подякувати йому від імені всіх французів.

Мер Парижа Анн Ідальго розповіла, що також захоплюється героїчним вчинком малійця і особисто подякувала рятівнику телефоном.

Вона назвала його "Людиною-павуком з 18-го округу", маючи на увазі адміністративний район Парижа, де відбулась драма зі щасливим кінцем.