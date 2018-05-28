Як людина-павук: мігрант врятував дитину від падіння

Мігрант з Малі став справжнім героєм у Франції, після того як без страховки заліз на фасад будинку в Парижі, щоб врятувати дитину.

Мамуду Гассамі знадобилося менше ніж хвилина на те, щоб видертися на четвертий поверх будівлі, підтягуючись з одного балкона на інший, і перехопити чотирирічного хлопчика з рук чоловіка, який намагався утримати дитину від падіння.

Чоловік тримав дитину, перехилившись через балконну перегородку з сусідньої квартири.

Президент Еммануель Макрон запросив 22-річного Гассама в Єлисейський палац, де особисто подякував йому від імені всіх французів.

За героїчний вчинок мігранту нададуть французьке громадянство.