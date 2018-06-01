Переселенка з Донбасу зняла відео про себе

За чотири роки відтоді, як через анексію Криму і конфлікт на сході країни в Україні з'явилися переселенці, ані перелік, ані госторота їхніх проблем не змінилися. Єлизавета Калитвенцева – одна із них.

Разом із батьками, двома сестрами і братом вони були змушені виїхати із Донецька наприкінці травня 2014 року. ВВС News Україна подає фрагменти із її відеорозповіді, у якій Єлизавета ділиться своїми спогадами і почуттями підлітка, який був змушений залишити дім, звичне життя і плани лише за один день.

Докладніше про Єлизавету і її родину, а також про те, де живуть, як працюють і які плани мають інші переселенці в Україні – читайте тут.