Аркадій Бабченко: "Я захотів вижити"

Журналіст Аркадій Бабченко в інтерв'ю ВВС розповідає, чому не можна було залишитися на стадії важко пораненого у спецоперації й яка в нього особсито була мотивація брати у цьому участь.

29 травня поліція повідомила про смерть журналіста Аркадія Бабченка.

Наступного дня в СБУ заявили, що журналіст насправді живий.

Як повідомив голова СБУ Василь Грицак, СБУ отримала інформацію про те, що готується замах на російського журналіста і провела спецоперацію із дотриманням максимальних заходів конспірації.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що спецоперація мала на меті "не допустити злочин, закріпити вину того, хто організовував, і постаратися вийти на того, хто замовляв злочин".