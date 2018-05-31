Аркадій Бабченко: "Я захотів вижити"

Журналіст Аркадій Бабченко в інтерв'ю ВВС розповідає, чому не можна було залишитися на стадії важко пораненого у спецоперації й яка в нього особсито була мотивація брати у цьому участь.
29 травня поліція повідомила про смерть журналіста Аркадія Бабченка.
Наступного дня в СБУ заявили, що журналіст насправді живий.
Як повідомив голова СБУ Василь Грицак, СБУ отримала інформацію про те, що готується замах на російського журналіста і провела спецоперацію із дотриманням максимальних заходів конспірації.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що спецоперація мала на меті "не допустити злочин, закріпити вину того, хто організовував, і постаратися вийти на того, хто замовляв злочин".