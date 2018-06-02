Золотий батон і авто в одному екземплярі: у Києві відкрився "Парк корупції"

Побувати в секретній лабораторії і на базі спецназу, затримати корупціонера, чи вгадати, який з його предметів розкоші вартує річного бюджету художнього музею.

Все це можна у "Парку корупції", який відкрився 1 червня у бостаду в Києві.

Тут у 10-ти надувних павільйонах можна побачити, як карали корупціонерів у Вавилоні, і що роблять з ними в Україні.

Цей парк має привернути увагу громадськості до боротьби з корупцією, сподіваються в Антикорупційній ініціативі ЄС, яка організувала цей проект.

Парк працюватиме у ботанічному саду три тижні до 17 червня.