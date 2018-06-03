Арал: на місці моря засаджують ліс

Висихання Аральського моря у Центральній Азії - це екологічна катастрофа.
Через токсичні петициди, що оголилися на дні колишнього моря, місцеві жителі страждають від різних недуг.
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Їм хочуть допомогти у рамках амбітного проекту, засадивши на місці моря мільйони дерев.
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