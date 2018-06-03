Арал: на місці моря засаджують ліс

Висихання Аральського моря у Центральній Азії - це екологічна катастрофа.

Через токсичні петициди, що оголилися на дні колишнього моря, місцеві жителі страждають від різних недуг.

Їм хочуть допомогти у рамках амбітного проекту, засадивши на місці моря мільйони дерев.

Цей матеріал входить до серії BBC Taking the, створених за підтримки Skoll Foundation.