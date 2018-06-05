"Завтра це будь-хто з нас": Звягінцев, Ахеджакова та інші про Сенцова

Російські зірки театру і кіно виступили на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Він відбуває в колонії на Ямалі 20-річний термін за звинуваченням у підготовці терактів і вже понад 20 днів голодує.

Пан Сенцов вважає справу проти нього політичною, а докази - сфальсифікованими. Він почав голодувати 14 травня.

У заяві на ім'я начальника колонії Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають на території Росії.

У Києві заявили, що готові обміняти 23 росіян, засуджених на території України, на режисера та низку інших українських ув'язнених, які відбувають покарання у Російській Федерації.

Кремль це не коментує.

У минулі вихідні акції з вимогою звільнення Олега Сенцова пройшли в кількох десятках міст по всьому світу.

Відео підготувала Російська служба ВВС.