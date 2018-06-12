“Тут я почуваюся вільним”: в’єтнамець, що 40 років живе в Україні

Зао народився і виріс у В’єтнамі, але наприкінці 70-х доля закинула його у СРСР.
Молодим парубком він приїхав вчитися на інженера-будівельника та так і залишився - у Харкові.
Причин осісти тут було багато, каже він, але головна – його любов до України та тутешніх людей.
Тут він одружився із українкою, завів родину, і запевняє, що живе звичайним українським життям.
У розмові з нашою знімальною групою чоловік розповів про те, як це – мати дві батьківщини одразу.
Матеріал кореспондентів ВВС News Україна Анастасії Грібанової та Романа Лебедя.