Рак грудей без хіміотерапії - чи можливо це?

Найпоширеніша форма раку, на який хворіють жінки, - рак грудей.

Цей діагноз щороку ставлять сотням тисяч жінок у світі. І хоча вчасний діагноз і правильний курс лікування - запорука повного одужання, однак супроводжується таке лікування болісними сеансами хіміотерапії.

Але в майбутньому більшості жінок це, можливо, буде непотрібно!

У Британії оприлюднили нове дослідження, з якого випливає, що три чверті всіх жінок можуть спокійно обійтися простою гормонною терапією.

Що дало підстави для такого оптимізму?