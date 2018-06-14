Борги, старі шпалери і хворий пес: за що у Білорусі забирають дітей

Чи можуть у багатодітної жінки забрати дітей через хвору собаку й старі шпалери?

У Білорусі є суворий закон, який дозволяє це робити за умови надання статусу "соціально небезпечне становище".

За перший квартал 2018 року 654 дитини в Білорусі відібрали у батьків, визнавши їх такими, що потребують державного захисту.

Багатодітна мати Антоніна Шайнюк з Гомеля боїться, що її дітей визнають такими після візиту директора школи.

У школу надійшов сигнал про заборгованість за газ і антисанітарію в квартирі Антоніни. В результаті перевірки педагог вказала на проблеми - брудні шпалери з малюнками та запах від старої собаки.

Міністерство освіти розглядає такі візити як важливу частину моніторингу становища дітей, що дозволяє виявити проблеми і допомогти родині, не доводячи ситуацію до крайності.

Критики наполягають, що у влади немає достатньо чітких критеріїв для того, щоб визначити, чи потребує дитина державного захисту..

Відео Російської служби ВВС розповідає про те, чим закінчилася оцінка житлових умов дітей в сім'ї багатодітної жінки з Гомеля.