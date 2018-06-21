Сучасне рабство: "Тайга. Мінус 35. Куди ти втечеш?"

Існує стереотип, що саме жінки нібито найчастіше стають жертвами торгівлі людьми, насамперед сексуальної експлуатації.

Статистика свідчить про зворотне. 90 % випадків торгівлі людьми - це трудова експлуатація, зокрема рабство. При цьому дві третини постраждалих - чоловіки. Такі дані наводить Міжнародна організація з міграції.

Трудова експлуатація перетворюється у рабство, коли з людиною поводяться, мов з річчю, здійснюють над нею "атрибути права власності". Так це визначає Конвенція про рабство від 1926 року.

Нещодавно в Україні звільнили 30 громадян, що перебували в рабстві на консервному заводі в Одеській області.

У квітні цього року Луцький міськрайонний суд покарав одного з організаторів трудової експлуатації в 2010-2012 роках на сміттєзвалищі в Нововолинську. Трапляється таке часто й за кордоном.

BBC News Україна розповідає історії двох українських чоловіків: один із них постраждав від трудової експлуатації на сибірському лісоповалі, інший - на складі під Варшавою.

Відео Жанни Безп'ячук, Олександра Назарова, Сергія Тахмазова.