"То застосуйте фізичну силу!" - як Денісову не пустили до Сенцова

Українську омбудсмена Людмилу Денісову не пропустили в колонію до Олега Сенцова. Але російська омбудсмен Тетяна Москалькова його відвідала.

Як повідомили у прес-службі української омбудсмена, пані Денісова прочекала дозволу на візит Сенцова понад 6 годин.

Людмила Денісова з 14 червня намагається потрапити до українського режисера.

У четвер Парламентська асамблея Ради Європи визнала Олега Сенцова, Володимира Балуха і Павла Гриба політв'язнями - адже вони "відповідають визначенню політичного в'язня, яке дає Асамблея". Там закликали звільнити їх "без жодних зволікань".